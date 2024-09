Effetto Asia su due volti noti ai modenesi. Ettore Guidetti a Manila, Ngapeth in Indonesia

"Asia calling" si potrebbe dire scimmiottando uno dei più grandi successi dei Clash, dato che sempre più nomi importanti del volley mondiale, tanto al maschile che al femminile, si stanno trasferendo in estremo oriente. Ettore Guidetti, una vita in viaggio, figlio e nipote d’arte di Paolino e Adriano, sarà il primo allenatore delle Nxled Chamaloens, a Manila.

Raggiunto telefonicamente durante il suo viaggio di trasferimento ha raccontato la trattativa: "Appena tornato da Soverato ho avuto un primo contatto col mondo del volley femminile asiatico, era aprile. Un allenatore spagnolo mi chiedeva di fare da suo assistente in Sud Corea. Non se ne è fatto nulla, ma da lì in avanti il mio nome è iniziato a girare. Mi aveva contattato Jb Tobacco, sempre come assistente allenatore, ho avuto una trattativa con uno dei nuovi club della Ligue One americana e contemporaneamente è arrivata questa chiamata dalle Filippine. Uno dei procuratori collegati al gruppo che mi gestisce mi ha preso a cuore e sono entrato a far parte di questo progetto". Quindi, che avventura sarà? "Sono il nuovo coach di questo team piuttosto giovane, le ragazze del Nxled Chamaleons. Un gruppo che con la passata gestione non si è trovato bene e ha voluto cambiare tutto, un progetto davvero stimolante". Nelle Filippine si terrà anche il prossimo Mondiale maschile, tra un anno. Un altro modenese, anche se solo di adozione, si è invece accasato addirittura in Indonesia. Earvin Ngapeth, nonostante il secondo oro olimpico consecutivo, era rimasto senza squadra durante il mercato estivo. Lui e Jean Patry, opposto della Francia, sono stati ingaggiati pochi giorni fa dal Bhayangkara Presisi Volleyball Club di Giacarta, la capitale dello stato insulare asiatico che gioca nella ProLiga indonesiana, già vinta nel 2024. Un approdo a sorpresa che sicuramente gli frutterà molto dal punto di vista economico ma che lo terrà per un po’ lontano dai palcoscenici europei che contano. Sarà di nuovo leader in Nazionale nel 2025?

Alessandro Trebbi