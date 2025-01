Elettrocardiogramma e Holter eseguibili anche in Farmacia

Le farmacie si confermano un punto di riferimento importante per la salute dei cittadini grazie alla possibilità di telerefertazione delle prestazioni cardiologiche avviata nell’ambito del percorso aziendale di telemedicina. Aderendo al progetto regionale ’Farmacie dei Servizi’, Ausl, Federfarma, Assofarm e a Farmacieunite hanno infatti introdotto nuove possibilità di servizi, accanto a quelli già attivati presso le farmacie della provincia. Nell’ambito del progetto e in via sperimentale, grazie a una prima tranche di investimento i cittadini modenesi possono accedere ad alcune prestazioni sanitarie cardiologiche direttamente nelle farmacie convenzionate, in una logica di prossimità e di riduzione dei tempi di attesa. Al momento è stato definito un numero sperimentale di prestazioni sulla base delle risorse disponibili. Sarà possibile eseguire in farmacia: elettrocardiogramma, Holter e Holter pressorio.