Encomi ad agenti e a una cittadina per il senso civico

Come di consueto al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto per particolari operazioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e soccorso. Promozione per merito straordinario all’agente scelto Lorenzo Bonfante, in servizio all’epoca dei fatti alla Questura di Trento. Encomio solenne poi al vice ispettore Pierluigi Nanni, all’agente scelto Marco Bombaci e all’agente Mariarosa Giorlando della Mobile la cui attività ha portato all’arresto di cinque minorenni accusati di rapina aggravata. Encomio solenne ai primi dirigenti Michele Morra, Valeria Cesarale, encomio al commissario Capo Maria Rosaria Giannotta, al commissario Stefano Monachese e al sostituto commissario Mario Severi per aver portato a termine la delicata attività di ordine pubblico che si è conclusa con lo sgombero del capannone occupato a Modena Nord, dove era in corso il rave party di ottobre 2022. Encomio poi al vice questore Mario Paternoster, agli ispettori Gianluca Riccio e Simone Palladinetti della Mobile e all’ispettore Michele Stragapede, in servizio al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica la cui attività ha portato all’esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e alla denuncia di altre sedici persone per il noto assalto al portavalori lungo l’autostrada del Sole.

Infine encomio al commissario Claudio Patrocli e all’agente Domenico Bentivenga della polizia stradale. A conclusione della cerimonia, quale ringraziamento simbolico ai cittadini che si contraddistinguono per alto senso civico, il questore ha consegnato un riconoscimento a una modenese (nella foto), il cui contributo è stato determinante ai fini dell’arresto, a febbraio, di un ladro. v.r.