Entusiasmo e grande attesa: "E’ un luogo del cuore che rinasce dopo 8 anni"

"Non è il più grande, ma sicuramente il più bello e moderno di tutta l’Emilia-Romagna". A giurare sulle qualità anche strutturali del rinnovato Supercinema estivo è Greta Barbolini, presidente dell’Aps (associazione di promozione sociale) Supercinema estivo, affiliata all’Arci e gestore dello spazio da decenni.

"Anche quest’anno il cinema d’essai italiano ed europeo faranno la parte del leone nella nostra programmazione. Il nostro obiettivo è riportare sul grande schermo titoli che sono stati trascurati dalla distribuzione o non hanno riscosso l’interesse che avrebbero meritato. Allo stesso tempo proponiamo film molto popolari che dovrebbero avvicinare all’arena estiva spettatori meno assidui. La nostra è una proposta culturale popolare – assicura Barbolini – Va bene il cinema di qualità, ma anche quello di evasione.

Vogliamo includere tutte le persone, comprese quelle che vengono al cinema estivo anche solo per rivedere un film già visto durante l’anno. Inoltre, abbiamo l’ambizione di offrire un’alternativa alla fruizione del cinema sulle piattaforme. Vedere un film sul pc o sullo smartphone non è come guardarlo su un grande schermo cinematografico, per il quale è stato concepito e realizzato. Siamo convinti che i titoli saranno apprezzati dal pubblico.

L’unica cosa che ci preoccupa un po’ è la lunghezza di alcuni film, che ci costringerà a prolungare le proiezioni molto oltre la mezzanotte. Speriamo nella comprensione dei vicini…".

Esprime soddisfazione anche Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena, per la quale la ristrutturazione dell’arena estiva "arriva alla fine di un lungo cammino che ha visto una bella collaborazione tra associazioni e amministrazione. Siamo felici di questo percorso che restituisce alla città un luogo rinnovato e più accessibile, ma che conserva intatta la stessa magia di prima, molto amata da tutto il nostro pubblico cinefilo".

"Questa sala non è solo un cinema, è un luogo del cuore per i modenesi, un punto di ritrovo, incontro e relazioni - aggiunge l’assessore alla cultura Andrea Bortolomasi che, abitando accanto all’arena, conosce bene la zona – Ricordo ancora che l’iter amministrativo per la riqualificazione è partito a luglio 2016. Sono passati otto anni, ma oggi vediamo finalmente i risultati".

Risultati che sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli parlando di impegni mantenuti. "Avevamo fissato un obiettivo e l’abbiamo portato a casa nell’ambito di una rigenerazione di tutto il comparto – afferma – Sono contento perché possiamo presentare ai cittadini uno spazio riqualificato che, grazie alla qualità e sicurezza che lo contraddistinguono, favorirà socialità e svago".

Il sindaco ha poi ringraziato Maria Cristina Fregni (architetto della cooperativa Politecnica di Modena) e Maria Mazzuoccolo (responsabile commerciale area della Cmb di Carpi) per il contributo dato al completamento del progetto.

