’Ephemera’, la mostra . L’anima delle cose fra collage e assemblage

Apre ’Ephemera - l’anima delle cose inutili fra collage e assemblage’, la mostra a cura di Cristina Faedi in occasione del Festival Filosofia. Stasera alle 18 è in programma la presentazione al Laboratorio Artemisia Opere, in piazzale Torti 4. Ephemera deriva dal greco ‘ephemeros’ e che identifica materiale – spesso cartaceo – dei secoli scorsi, privo di valore intrinseco ma con un fascino materico. Sei gli artisti in mostra: oltre a Faedi, Maite Damone, Deborah Di Leo, Alessandra Faleggi, Giona Maiarelli, Laura Morselli.