Ert, la scommessa è rock: "A teatro con David Bowie"

di Stefano Marchetti

La nuova sfida di Emilia Romagna Teatro è nel segno del rock, di un’opera rock già entrata nella storia, ’Lazarus’, considerato il regalo d’addio di David Bowie al mondo. Manca ormai meno di una settimana al debutto della versione italiana con la regia di Valter Malosti (nella foto di Laila Pozzo) e un protagonista carismatico e amatissimo, Manuel Agnelli (insieme a un cast di sette musicisti e undici interpreti, fra cui Casadilego, vincitrice di X Factor), e l’attesa è davvero alle stelle. "Questa è un’opera atipica per il panorama teatrale italiano e per la programmazione di un teatro nazionale – ammette Giuliano Barbolini, presidente di Ert – ma è certamente la produzione più coerente con il progetto di direzione artistica che Malosti ci ha presentato. Con il suo intreccio di prosa e musica, promuove una scena multidisciplinare e un teatro capace di assumersi anche un rischio artistico. Crediamo peraltro che questa operazione possa aprire i nostri teatri anche a un pubblico nuovo".

’Lazarus’ andò in scena il 7 dicembre 2015 a New York: David Bowie, autore e protagonista, morì il mese successivo. Sospeso fra la vita e la morte, prigioniero di se stesso, alieno al mondo, il migrante interstellare Thomas Jerome Newton era come Bowie stesso. "È stato necessario un lungo lavoro per poter ottenere i diritti di questo spettacolo, fra mille pretendenti", rivela Valter Malosti: per lui la musica di Bowie, e soprattutto la trasversalità della sua arte, è sempre stata magnetica. Bowie aveva il teatro nel suo dna: "La sua formazione non fu soltanto musicale – aggiunge il regista, direttore di Ert –. Già alla fine degli anni ‘60 entrò nella compagnia di Lindsay Kemp che coreografò anche il tour di Ziggy Stardust. Bowie fu quindi una delle prime star che cercò di coniugare il teatro con la musica. E ha fatto del mito della maschera la sua cifra".

Ert punta decisamente su questo spettacolo, ma la scommessa sembra già vinta: dopo la ‘prima’ al teatro Bonci di Cesena, dove il 1° marzo sono iniziate le prove, ’Lazarus’ inizierà il suo viaggio attraverso l’Italia con le repliche al teatro Storchi (dove sarà in cartellone dal 29 marzo al 2 aprile) e già si profila il tutto esaurito.

Intervista in Qn.