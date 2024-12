Esce di strada e si schianta contro un albero: chi è la vittima

Castelfranco (Modena), 24 dicembre 2024 – Tragico incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio a Castelfranco Emilia. Un uomo di 55 anni, Alberto Urru, residente a Castelfracno, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero in via Larga, strada provinciale sei per San Giovanni in Persiceto. Purtroppo all’arrivo dei sanitari, giunti repentinamente sul posto per la vittima non c’era più nulla da fare. Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30. Gli accertamenti sulla dinamica sono nelle mani della polizia locale ma pare che l’uomo, alla guida della propria auto abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo schiantandosi poi contro un albero, all’altezza di una curva.

Forse un malore improvviso? Impossibile stabilirlo ora: saranno gli accertamenti autoptici a chiarirlo. Quando è scattato l’allarme, subito lanciato da altri automobilisti sul posto sono accorsi appunto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i pompieri, che hanno estratto la salma della vittima dalle lamiere.

Purtroppo, nonostante il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari per il 55enne non c’era più nulla da fare: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Contemporaneamente sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale di Castelfranco che hanno temporaneamente inibito la strada al traffico ed effettuato i rilievi di legge.

Come detto non è chiara ancora la dinamica ma pare che il conducente sia uscito di strada all’improvviso nell’affrontare una curva, schiantandosi appunto con violenza contro l’arbusto. Gli accertamenti sono ora in corso. Non si esclude che il conducente possa aver perso il controllo del mezzo anche a causa di una disattenzione. È soltanto un’ipotesi che andrà necessariamente confermata dalle forze dell’ordine.