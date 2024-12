Francesca Orienti muore a 43 anni due giorni dopo l’incidente

Sassuolo, 20 dicembre 2024 – Sorridente, allegra, generosa e sempre disponibile. È il ritratto di Francesca Orienti, la donna di 43 anni di Sassuolo, morta ieri mattina all’ospedale di Baggiovara, dopo essere stata vittima di un malore e di un successivo e conseguente incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì. Le condizioni della donna erano apparse da subito molto gravi: i medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma Francesca non ce l’ha fatta. Tutti, dai familiari agli amici, dai colleghi di lavoro ai compagni di sport, utilizzano le stesse parole per descrivere Francesca: una persona piena di vita.

“La mamma era sempre sorridente e disponibile per gli altri", la ricorda il figlio 17enne Alessandro. Francesca e la famiglia Orienti sono molto conosciuti a Sassuolo e Modena. La donna era dottore commercialista e revisore dei conti, collaboratrice dello ‘Studio Commercialisti Modena’, di cui è socio il padre Eugenio, e rivestiva incarichi di rilievo in varie aziende del territorio, dalla Florim ad Aimag, a Kronos, e ha collaborato anche come supporto al padre nel gruppo Cremonini.

“Lavorava con papà, era il suo sostegno – racconta la sorella Angela, titolare di ‘Angelina Concept Store’ -. Era il sostegno per tutti in realtà, per mamma Giuseppina, per me, lei sempre presente, disponibile, un vero e proprio concentrato di energia positiva, di allegria, di risate, ha vissuto appieno la sua vita facendo quello che più amava, circondata dall’affetto che lei sapeva attirare per la sua grande bontà".

Francesca era generosa e lo è stato fino all’ultimo: lei stessa aveva acconsentito alla donazione degli organi in caso di incidente. Nella giornata di ieri i medici hanno provveduto agli espianti e già nella serata almeno cinque suoi organi sono stati trapiantati ad altrettanti pazienti. «In questo dolore immenso che stiamo vivendo – prosegue lo zio, l’avvocato Corrado Orienti – la sola ‘consolazione’ è il sapere che grazie al suo altruismo altre persone potranno vivere".

Tra le tante passioni di Francesca c’era anche lo sport: un vero talento nel tennis, nello sci e nel padel, "disputava tante gare e vinceva sempre», commenta la sorella. Anche gli ‘amici dello Sporting Club’ di Sassuolo ne piangono la morte: «A livello sportivo era nata nel nostro circolo e partecipava ad ogni tipo di torneo. Era vita allo stato puro”.

“Trasmetteva gioia e calore a chiunque le stesse vicino», aggiunge Maurizio Macca, che da 15 anni lavorava con Francesca nello ‘Studio Commercialisti Modena’.

Stasera alle 18.30 verrà recitato il rosario chiesa di San Giorgio a Sassuolo dove domani alle 9.30 saranno celebrate le esequie.