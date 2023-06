Evade dai domiciliari per spacciare: arrestato

Anche questo fine settimana, i Carabinieri delle quattro Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Modena (Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano) con le rispettive tenenze e stazioni, hanno eseguito una serie di controlli nelle piazze e nelle aree pubbliche dei centri urbani, nonche lungo le strade urbane ed extraurbane principali e secondarie dei comuni della provincia, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati in genere nonché prevenire e sanzionare le condotte di guida più pericolose per la sicurezza degli utenti. Nel corso di questi servizi, protratti per tutto l’arco notturno, vigilando all’interno del parco XXII Aprile di Modena, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno rintracciato una persona che da due giorni si era arbitrariamente allontata dalla propia abitazione, dove scontava gli arresti domiciliari. L’uomo, 28enne, trovato in possesso di hashish e di un grimaldello, è stato arrestato per evasione e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, poi è stto segnalato amministrativamente alla Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente. La persona oggi sarà processata con rito direttissimo in tribunale.

Nello stesso parco, la notte precedente, i carabinieri hanno sequestrato 23 dosi di cocaina, 24 di eroina e 10 grammi di crack. La droga era contenuta in una busta di plastica di cui un uomo - alla vista delle pattuglie - si è liberato per poi darsi alla fuga.