Eventi natalizi a Modena: opere, musical e concerti imperdibili

Aspettando le feste, sabato 14 alle 17 al teatro Comunale torna "Il piccolo spazzacamino", l’opera per ragazzi scritta da Benjamin Britten, nel fortunato allestimento creato dal regista Stefano Monti, con la direzione di Paolo Gattolin. Sam, abbandonato dai genitori, viene sfruttato come spazzacamino, ma i suoi amici lo aiuteranno a riscattarsi. E i bimbi del pubblico potranno cantare insieme a quelli in scena.

Un superclassico del musical è "Grease", con Danny, Sandy e gli amici della Rydell School, nella versione della Compagnia della Rancia, allo Storchi sabato 14 e domenica 15.

Grande attesa per il galà in onore di Raina Kabaivanska, domenica 15 al Comunale: stelle della serata, Vittoria Yeo e Veronica Simeoni.

Sempre domenica al Rosso Tiepido un omaggio a Faurè con il quartetto composto da Marco Gaggini, Matteo Cimatti, Emma Norma Spangaro e Rebecca Ciogli, e in San Francesco il "Canto di Natale" del coro Gazzotti diretto da Giulia Manicardi.

Mercoledì 11 in Sant’Agostino il concerto natalizio di Unimore con il coro e l’orchestra barocca Andrea Palladio diretti da Enrico Zanovello e il coro dell’ateneo diretto da Antonella Coppi.

E venerdì e domenica alla chiesa del Voto il "Magnificat" di Bach eseguito dai cori di Modena Musica Sacra diretti da Daniele Bononcini con le voci di Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Mario Mestroni.