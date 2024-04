Evento a Sassuolo . Fly meeeting, via al fine settimana per appassionati di volo

Comincia oggi, presso l’aviosuperficie di Sassuolo, con l’accesso all’area degli espositori, la nona edizione di ‘Emilia fly meeting’, un weekend di condivisione e divertimento per appassionati di volo e non. Promosso dal Club Areonautico di Sassuolo, l’evento quest’anno si arricchisce di una giornata – quella di domani – dedicata, fuor di metafora, all’altra metà del cielo. Si chiama ‘Women Emilia Fly Meeting’, comincia alle 9,30 ed è dedicata (anche) a tutte le donne ‘che vogliono – si legge sul programma - approcciarsi al mondo del volo’. Alle prime 20 che si presenteranno un volo gratuito: da oggi a domenica, presso l’aviosuperficie, del resto, si vola per davvero con volo turistico con guida fino alla suggestiva Pietra di Bismantova, poi voli di ambientamento con tutte le discipline della scuola di volo dell’aviosuperficie cittadina, e ancora voli acrobatici, voli liberi e giochi di abilità con atterraggio di precisione, birilli e piloni gonfiabili, ma mica si vola solo. Presso l’aviosuperficie di via Ancora sono infatti allestiti un’ampia area espositiva, uno spazio attrezzato per la sosta dei camper ed un altro spazio, presso uno degli hangar, che farà da cornice ai pranzi conviviali che allieteranno, insieme alla musica dal vivo in programma domani dalle 19, la ‘tre giorni’ promossa dall’areoclub cittadino.

