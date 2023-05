Evento al Castello omaggio a Calvino

Per celebrare i 100 anni dalla nascita di un celebre scrittore italiano come Italo Calvino, le cui opere sono lette e tradotte in tutto il mondo, Vignola ha organizzato per sabato prossimo un’iniziativa del tutto inedita alla sala dei Contrari della rocca, che per un pomeriggio, dalle 16 alle 18, si trasformerà nel "Castello dei destini incrociati". Prendendo infatti spunto dal titolo di un romanzo breve del grande scrittore, così è stata intitolata l’iniziativa di omaggio a Calvino organizzata da Cidi, università Natalia Ginzburg e associazione Mezaluna, col patrocinio del Comune. A presentarla ieri alla stampa sono intervenuti l’assessora Daniela Fatatis, Marcella Mantovani del Cidi, Loretta Soli della Ginzburg ed Enzo Cioni della Mezaluna. Mentre Fatatis si è detta "molto soddisfatta per avere sostenuto, come amministrazione, questa iniziativa", Soli ha puntualizzato: "Il centenario della nascita di un personaggio come Calvino è un’occasione imperdibile e, per questo, abbiamo scelto anche una location importante". Mantovani ha poi ricordato: "Questa giornata vuole essere un omaggio anche ad Adriana Querzè (già assessora alla cultura del Comune di Modena, ndr), punto di riferimento per il Cidi, pensatrice, formatrice e amica, che già aveva pensato a iniziative per il centenario di Calvino". Infine Cioni ha aggiunto: "Scopriremo anche il Calvino scrittore di canzoni". La giornata dedicata al grande scrittore prevede infatti la lettura di diversi passi delle sue opere più celebri, tra cui gli incipit della Trilogia dei nostri antenati.

Non mancheranno ovviamente anche momenti per approfondire il Castello dei destini incrociati, dove Calvino introduce pure il tema dei tarocchi, così come ci saranno anche letture da Marcovaldo e da altre opere ancora. Intermezzi musicali a cura degli studenti delle medie Muratori diretti dalla docente Valentina Marrocolo. Ingresso gratuito.

m.ped.