Ex teatro Politeama, pubblicato il bando di gara per realizzare la biblioteca

Pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni, con scadenza fissata al prossimo 5 ottobre, il bando di gara "a procedura aperta per l’affidamento dei lavori inerenti il riuso e la rifunzionalizzazione dell’ex teatro "Politeama" per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale ed archivio storico comunale". Progetto molto ‘attenzionato’, e del quale si parla da lustri, in quel di Sassuolo, riguardando infatti uno degli edifici cui la cittadinanza è più leegata, in disuso tuttavia da decenni: si tratta infatti degli attesi lavori di ristrutturazione dello storico stabile di via Farosi, per i quali l’Amministrazione ha ottenuto, dai fondi del PNRR, 2,5 milioni di finanziamento attraverso cui cominciare un piano di riqualificazione decisamente più ambizioso – costo totale, a lavori finiti, circa 5 milioni di euro – cui tuttavia questo bando da’, in un certo senso il via. Fissando tra l’altro la linea del traguardo a 390 giorni dopo l’accantieramento. La volontà dell’Amministrazione Comunale, che a giugno aveva dato il via al piano di fattibilità e qualche settimana fa ha ottenuto l’approvazione del progetto anche dalla Soprintendenza, è quella di avviare le operazioni di recupero dell’edificio con le risorse attualmente disponibili (circa 2,5 milioni) e poi procedere per step successivi, interrompendo una lunghissima fase di impasse che perdura da decenni: inaugurato nel 1912, poi ceduto ad un istituto di credito dal Comune, che 20 anni fa lo ha riacquistato, il politeama è vuoto praticamente da sempre: vedremo se il PNRR riuscirà a dare l’impulso decisivo per restituirlo alla città.