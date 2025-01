"Ferrari si sottrae al confronto. Dov’è l’Avviso promesso?"

La bocciatura del parcheggio in San Giovanni del Cantone, la modifica al piano di viabilità della zona tra via Giardini e via Panni, l’assenza bando che doveva seguire al percorso partecipato. "L’assessore Carla Ferrari non può sottrarsi al confronto in Consiglio comunale ed è necessario che in tempi strettissimi venga in aula a riferire l’esito del percorso partecipato e i tempi previsti per il nuovo avviso pubblico". La richiesta è della consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini (nella foto)a proposito dell’iniziativa di coinvolgimento dei cittadini avviata dall’amministrazione comunale: "La bocciatura da parte della maggioranza a trazione Pd in Consiglio della nostra mozione per la realizzazione di un parcheggio multipiano in San Giovanni del Cantone a servizio di residenti e fruitori del centro storico ci ha indotti a svolgere immediatamente approfondimenti sull’esito del percorso partecipativo ‘Sei la mia città Rigeneriamo Modena’".

Tra l’altro "l’assessora all’urbanistica, smentendo di fatto i proclami sulla partecipazione, scavalca cittadini e Consiglio e in questi giorni ha annunciato a mezzo stampa una modifica al piano di viabilità della zona tra via Giardini e via Panni attribuendo tale decisione agli esiti del percorso partecipato sui quali avrebbe dovuto esserci una restituzione che invece al momento non vi è stata".

La richiesta di realizzazione del parcheggio, prosegue la consigliera, "emerge in modo chiaro dagli esiti del percorso che sono stati resi noti nel mese di dicembre. La seduta del Consiglio comunale durante il quale si è discussa la nostra richiesta sul parcheggio, ha visto l’assenza dell’assessore all’urbanistica Ferrari che ha fortemente voluto il percorso partecipativo". Questa "assenza non ci ha permesso di sentire dalla sua viva voce che peso avranno le proposte dei cittadini di fronte alle resistenze del Partito democratico".

Rossini è poi tornata sulle 19 manifestazioni di interesse valutate negativamente e presentate a ridosso del voto di giugno a seguito dell’avviso pubblico targato Muzzarelli. "La delibera approvata dal Consiglio nel mese di settembre scorso dava mandato agli uffici competenti, parallelamente al percorso partecipato, di promuovere iniziative rivolte ai proponenti dei 19 progetti. Di queste iniziative non abbiamo notizia così come non abbiamo notizia del nuovo avviso pubblico che doveva essere presentato all’esito del percorso partecipato".