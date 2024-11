Filiale Sparkasse aperta in città

Dopo aver aperto con grande successo una filiale nel centro di Bologna un anno e mezzo fa, ora Sparkasse raddoppia in Emilia con Modena. La filiale modenese, che si trova in via Paolo Ferrari 143, è "caratterizzata da una organizzazione interna innovativa, con una forte specializzazione sulla gestione del risparmio e sulla protezione del patrimonio e della persona". È stata inaugurata nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato, tra gli altri, Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, insieme ai massimi vertici di Sparkasse, il presidente Gerhard Brandstätter, il vice-presidente Carlo Costa e l’amministratore delegato nonché direttore generale Nicola Calabrò. "Sparkasse è una banca territoriale che ormai opera da protagonista in tutto il nord est – spiega il presidente Gerhard Brandstätter – Dopo l’ottima performance della nostra prima filiale in Emilia Romagna, aperta un anno fa a Bologna, e aver sviluppato importanti relazioni con primari clienti in regione, l’apertura della filiale a Modena rappresenta la conferma di un grande interesse per un ulteriore sviluppo in questo importante territorio. Non per ultimo, Modena rappresenta un importante perno strategico anche dal punto logistico".