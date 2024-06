Finalestense, l’omaggio al Duomo. Corteo storico, palio e spettacoli

Perché il 1539 fu un ‘annus mirabilis’ per Finale? "Perché in quell’anno ripresero, dopo diverso tempo, i lavori di rifacimento del Duomo – spiega Elisa Cavallini, assessore comunale alla cultura -. È una data poco celebrata, ma molto importante per Finale, perché segnava una ripartenza: la città infatti in quegli anni si allargava, demolendo le mura e inglobando, nella propria cinta urbana, diversi sobborghi. E anche oggi ripartiamo dal Duomo ricostruito che è stato riaperto proprio pochi giorni fa, e torna a essere luogo accogliente verso la città e la sua comunità". Anche Finalestense, tradizionale manifestazione di ispirazione storica (giunta alle 27ª edizione, quest’anno prende spunto dalla riapertura del Duomo: da venerdì 21 a domenica 23 giugno, saranno tre giorni di iniziative, giochi, spettacoli, musica, mercati artigiani, proposte gastronomiche e libagioni. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il programma generale della manifestazione, che si aprirà venerdì 21 con il Gran Corteo che partirà dalla scalinata dell’acquedotto per percorrere il centro di Finale. Nella stessa serata verranno inaugurate le taverne che offriranno le loro specialità, ci saranno esibizioni di sbandieratori e musicanti, e altre curiosità. Sabato entrerà nel vivo la disfida fra le cerchie per l’assegnazione del palio, che quest’anno raffigura anche la Beata Vergine delle Grazie ed è stato dipinto da Mario Cavani. Fra le iniziative, anche i laboratori di sartoria e di ceramiche a cura di Manigolde e Manifatti, oltre a facezie, canti e burle, saltimbanchi e altri artisti di strada. "Finalestense 2024" culminerà poi domenica sera con le ultime gare e la cerimonia per la consegna del palio al gruppo vincitore: in serata, si replicherà anche il corteo in costume d’epoca. Tutte le informazioni sul sito www.comune.finale.mo.it

