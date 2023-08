Finisce nel fosso e abbandona l’auto distrutta

Ieri mattina, verso le 8.20, si è verificato un incidente in via Sott’argine Motta: una vettura si è ribaltata ed è finita in un fosso. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti dell’Infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Carpi. Al loro arrivo, dall’automobile proveniva ancora il rumore del clacson. Un agente dell’Infortunistica si è calato nel canale aiutato dal 118 e soprattutto dai pompieri dal momento che le portiere erano bloccate. Al posto di guida non è stato trovato nessuno, ma per avere conferma che nessuno fosse rimasto incastrato sotto il mezzo si è attesa la gru che ha sollevato dal canale l’auto mentre si è continuato a scandagliare con bastoni il canale con quasi un metro di acqua. Grazie alla targa della macchina, è stato individuato il proprietario che è risultato essere un nomade della zona, poi rintracciato grazie a una pattuglia di Polizia locale che si è recata dai parenti. Secondo le prime ricostruzioni il conducente del mezzo (un giovane parente) si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, apparentemente incolume.

La Polizia locale sta eseguendo accertamenti su identità del conducente e documenti. m.s.c.