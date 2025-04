Fiorano, Comune virtuso: "Fornitori pagati in due settimane"

Due settimane: sono i tempi di attesa media di pagamento dei fornitori da parte del Comune di Fiorano Modenese che, nel 2024 ha onorato le proprie scadenze liquidandole in media entro 14 giorni dalla data di emissione del pagamento stesso. Nessun settore della macchina comunale risulta superare la soglia dei 18 giorni, e particolarmente sollecito, in proposito, sembra essere il Settore 1 (Affari Istituzionali, Personale o Organizzazione), tanto virtuoso da effettuare i pagamenti ai fornitori entro gli 8 giorni di media.

Una dimostrazione di efficienza, senza dubbio, ma nono solo, dal momento che "è importante – evidenzia il sindaco Marco Biagini - che il Comune dia un esempio di corretto comportamento finanziario verso i fornitori, specialmente in periodi dove il mercato complessivamente ha, in alcuni ambiti, delle contrazioni o difficoltà". Il primo cittadino ringrazia quindi il personale, "che fa funzionare la macchina comunale con professionalià, impegno e dedizione, garantendo anche l’ampio rispetto dei tempi". Se si guarda infatti il dato medio ponderato sul totale generale del pagato, pari a 14,2 milioni di euro pagati, nel 2024, nell’intero Comune, il termine è di 18 giorni, "ma resta comunque – conclude Biagini - ben al di sotto dei 30 giorni previsti dalla normativa per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai fornitori".

s.f.