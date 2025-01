Fiorano contro l’amianto. Pubblicato un bando : "Ripristini e smaltimenti, arrivano i contributi"

Dichiara guerra all’amianto, il Comune di Fiorano, e pubblica un bando pluriennale per la richiesta di contributi per interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto in copertura di fabbricati ad uso civile, al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e a garantire la tutela della salute pubblica.

Sono ammessi al contributo interventi, realizzati interventi a partire dal 1° gennaio 2024, su edifici del territorio fioranese in regola con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, di proprietà di persone fisiche, associazioni del terzo settore e enti religiosi, con superfici contenenti amianto superiori a 24 metri quadrati.

Il contributo sarà liquidate con frequenza semestrale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 7mila euro l’anno: prevede una quota fissa di 250 euro, per interventi su superfici comprese tra 24 mq e 50 mq, mentre per superfici superiori ai 50 mq si aggiungeranno 4 euro al mq, fino ad un tetto massimo erogabile pari a 1.500 euro.

Possono accedere agli incentivi i proprietari degli immobili o le persone fisiche usufruttuarie, locatarie o comodatarie dell’unità immobiliare con amianto da bonificare e la domanda deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Ciro Menotti, 1 a Fiorano Modenese.

Il bando e moduli di richiesta contributo sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese nella sezione: Servizi – Ambiente – amianto.