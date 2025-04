Fiorano, dal Comune contributi per sostenere progetti culturali

Il Comune di Fiorano Modenese pubblica un bando per la concessione di contributi e benefici economici a sostegno di progetti culturali, sportivi e per la realizzazione di eventi per l’anno 2025.

Il bando attiene a progetti, iniziative e attività promosse e realizzate da enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati operanti a vario titolo in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà.

"La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini (nella foto) - è un elemento essenziale per la crescita della comunità.

Le realtà associative rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro comune".

Le proposte presentate dovranno essere fruibili da tutti e favorire la valorizzazione della comunità locale, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del territorio e dell’ambiente circostante. Le attività d dovranno essere realizzate fino a fine settembre. Verrà data la priorità a quelle iniziative che si dovessero svolgere durante i mesi estivi sul territorio.

