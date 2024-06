Fondazione CR, più investimenti sul territorio

E’ stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi, che ha dato conto dell’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione.

Le risorse messe in campo hanno consentito di realizzare 95 interventi favore della comunità locale, per un ammontare complessivo che ha sfiorato 3,5 milioni di euro e ha visto un incremento delle disponibilità verso il territorio del 10% rispetto all’esercizio precedente. L’attività di sostegno ha dato priorità all’area istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale dove si è concentrato il 50% delle risorse, pari a 1.733.862 euro.

Gli aiuti nel settore sono stati indirizzati verso molteplici ambiti, dal nuovo corso di laurea magistrale in ingegneria presso la nuova sede universitaria, al potenziamento delle progettualità didattiche nelle scuole sul territorio; dalle ristrutturazioni di strutture per attività giovanili ed extra scolastiche, al riconoscimento dell’impegno degli studenti meritevoli; dai progetti ministeriali per l’accrescimento e l’inclusione attraverso l’acquisizione delle competenze digitali, all’impulso della pratica sportiva in campo scolastico; fino alla promozione dello sviluppo locale attraverso il progetto Carpi Fashion System.

Il secondo settore di sostegno della Fondazione CR Carpi è stato quello inerente l’arte, la cultura e l’ambiente, che ha ricevuto il 30,6% delle risorse complessive, per un ammontare di 1.063.500 euro. Le disponibilità hanno contribuito a realizzare una trentina tra mostre, festival, rassegne, convegni, concerti ed eventi teatrali nei tre comuni di competenza (Carpi, Novi di Modena e Soliera), oltre a garantire la fruibilità dell’Auditorium San Rocco e il proseguimento degli interventi volti a consentire l’uso pubblico di Parco Santacroce.

Quanto assegnato alla salute pubblica e alle attività rilevanza sociale, con il 19,4%, si è quantificato in 672.203 euro. Qui le azioni sono state rivolte alle numerose iniziative delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e a sostenere l’attività dell’ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato, oltre a consentire in ambito sanitario, sia l’acquisizione di apparecchiature biomediche per il potenziamento del percorso di diagnosi e cura in ambito ostetrico e ginecologico, sia l’incremento della rete locale di cure palliative a favore di lungodegenti e pazienti oncologici grazie a 400 mila euro complessivi per il periodo 2022-2025, al quale si aggiungerà il contributo di 300 mila euro nel 2025 per il completamento dell’Hospice territoriale a servizio dei distretti sanitari di Carpi e Mirandola.