Fondazione, sette nomine Entrano Taurasi e Manno

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ora ufficialmente si presenta nella sua ‘nuova’ composizione. Dopo le ultime recenti nomine, i 17 membri del Consiglio sono tutti operativi. Molti volti nuovi e alcune riconferme. Nello specifico, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nella seduta di lunedì, ha proceduto a sette nuove nomine in vista dell’imminente scadenza dei propri componenti designati dalla Camera di Commercio di Modena e dai Comuni di Carpi (tre), Novi (uno) e Soliera (uno). In primo luogo, nell’ambito dei nominativi pervenuti dalla Camera di Commercio, l’organo di indirizzo della Fondazione ha eletto Paola Poletti, consigliera di Confesercenti Area Terre d’Argine e ha confermato nel suo ruolo l’imprenditore del settore moda Roberto Guaitoli. Un’altra riconferma, nella terna di pertinenza del Comune di Novi, è stata quella del revisore legale Riccardo Bassi. Per quanto riguarda la terna dei nominativi di competenza del Comune di Carpi, sono stati eletti lo storico Giovanni Taurasi (già presidente del Consiglio comunale), il direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Usl di Modena, Mauro Manno, e l’imprenditrice Nives Canovi, mentre la terna di competenza del Comune di Soliera ha visto la nomina del funzionario di banca Roberto Panini, assessore bilancio e tributi del comune di Soliera dal al 2004 al 2014. Gli altri 10 componenti del Consiglio d’Indirizzo, sotto la presidenza di Mario Arturo Ascari, sono: Giulio Allesina, Erio Bulgarelli detto Marco, Marco Caffarri, Cristiana Maria Casarini, Marco Catellani, Rossella Garuti, Isabella Giovanardi, Filippo Landini, Giannina Panini e Giulia Pellizzari. I nuovi eletti resteranno in carica fino a maggio 2027.

Rinnovato anche l’organo del collegio dei revisori, ora costituito dalla dottoressa Angela Pirondi (al suo secondo mandato), in qualità di presidente, e dai dottori Stefano Zanardi e Michele Rosati quali revisori effettivi.

Maria Silvia Cabri