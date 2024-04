Incendio in una palazzina, quattro persone intossicate

Formigine (Modena), 25 aprile 2024 – Incendio in una palazzina a Formigine, nel Modenese: quattro persone sono rimaste intossicate. Il rogo è divampato poco dopo le quatto e ha coinvolto una palazzina di due piani in via Mantegna. Le persone, intossicate dal fumo, sono state ricoverate in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassuolo con il supporto dell'autoscala riuscendo a mettere in salvo i residenti. Le fiamme sono state domate subito dopo e, secondo i primi accertamenti, sembra che siano scaturite dalla cucina. Sul posto, anche i carabinieri.