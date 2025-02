Formigine più vicino alla salvezza. Mata e Napoli ed esce dai playout

FORMIGINE2ARCETANA0

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni (78’ Angelillis), Arati, Galli, Davoli (83’ Mazzarano), Cantarello, Zafferri, Stanco (91’ Toccaceli), Mata (69’ Barbieri), Napoli (83’ Masoch). A disp. Accursio, Saccani, Khalili, Roncaglia. All. Cattani

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Grillenzoni, Bassoli (83’ Kashari), Pederzoli (69’ Ferri), Barbati, Fiorentini (76’ Laamane), Ferrari F. (83’ Ferrari R.), Messori, Caniparoli, Elatachi (66’ Teocoli). A disp. Cammarota, Pagliani, Borsari, Oilioli. All. Borghi

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 50’ Mata, 70’ Napoli

Note: 80’ espulso Caniparoli, ammoniti Ferrari, Macchioni

Quinta vittoria nelle ultime 7 giornate per il Formigine che batte e scavalca l’Arcetana nello scontro salvezza uscendo dai playout. Dopo 10’ Rossi si deve superare per respingere la conclusione da due passi di Elatachi. Nella ripresa dopo 5’ bella imbucata di Stanco per Napoli, tocco per Mata che fa 1-0. Al 70’ la squadra di casa raddoppia con una spizzata di testa di Stanco per Napoli che è bravo a inserirsi alle spalle del difensore avversario, ad anticipare l’uscita del portiere e a segnare a porta vuota. All’82’ altra palla gol per Napoli che su calcio d’angolo colpisce di testa sul primo palo, la sua conclusione viene ribattuta sulla linea da Teocoli e termina sui piedi di Barbieri al limite dell’area che calcia e non trova la porta. Al 91’ dopo un batti e ribatti nell’area del Formigine Kashari riesce a calciare in porta, ma la sua conclusione è debole e non impensierisce Rossi.