Frana in località Vaina di Montese. Strada chiusa per dieci giorni

Inizierà giovedì l’intervento di messa in sicurezza del tratto franato in località Vaina di Montese, sulla strada Provinciale 27 che collega la Fondovalle Panaro con Montese e le frazioni San Giacomo, San Martino, Salto e l’incrocio per Bertocchi. Durerà fino al 10 aprile e, durante questo periodo, la strada sarà chiusa dalle 9 alle 18, con l’eccezione del fine settimana, in modo da consentire il transito e la percorribilità sabato e domenica. Questo dissesto si è manifestato il 19 marzo scorso e aveva portato alla chiusura totale precauzionale al transito, riaperto il 25 a senso unico alternato regolato da semaforo. Vi è sempre presente un presidio permanente dei tecnici della Provincia e della Consulta dei volontari di Protezione civile per monitorare la situazione e assicurare la transitabilità del tratto viario.