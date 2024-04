Frane, 800mila euro per riparare i danni

Sono finanziati dalla Regione sette interventi in Provincia di Modena per un totale di 799.600 euro nei comuni di Pievepelago (dove sono in partenza altri lavori ancor più corposi da un milione e mezzo di euro), Frassinoro, Montecreto e Concordia sulla Secchia. Si tratta di interventi con fondi governativi su strade, infrastrutture e corsi d’acqua danneggiati dalle piogge di ottobre e novembre 2023. A Frassinoro sono previsti quattro cantieri per un totale di 414.600 euro per il ripristino transitabilità di via Rovina interessata dal movimento franoso del paramento di valle (100mila euro) e quella di via Pigoncelli e via Teggia (34.600 euro) ad opera del Comune.

L’Ufficio territoriale di Modena dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile è titolare del ripristino dell’officiosità idraulica e di tratti di sponda interessati dalla erosione del Torrente Dolo, in prossimità del ponte delle Volpi (180mila euro) e della sistemazione delle opere idrauliche del Fosso della Croce, in località Riccovolto (100mila euro). A Montecreto si opererà per il ripristino del muro di sostegno di via Centro Sportivo (150mila euro). A Pievepelago l’Agenzia regionale-UT di Modena realizzerà interventi di ripristino di tratti di sponda in erosione e l’officiosità idraulica del Torrente Scoltenna, a monte e a valle dell’abitato (220mila euro). Soddisfatto il sindaco di Pievepelago, Corrado Ferroni: "I nuovi fondi serviranno ad interventi contro l’erosione spondale dello Scotenna presso il capoluogo, in particolare per le criticità emerse presso depuratore e ponte circonvallazione. Intanto in questi giorni il nostro Comune vedrà avviarsi altre importanti opere, alcune coi lavori già affidati, per ripristini e salvaguardia idro-geologica del territorio, complessivamente per oltre un milione e mezzo di euro. Tre interventi (uno già avviato) interessano la strada di grande afflusso turistico da Pievepelago a Borra, Tagliole ed al lago Santo, proseguendo l’opera di prevenzione caduta massi e riadattamento stradale. Un altro intervento riguarda la strada comunale da S.Andeapelago a Casoni e Casa Guerri. Ringraziamo – conclude Ferroni – tutti gli enti per il finanziamento di queste opere".

g.p.