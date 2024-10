Fratellanza ancora protagonista nelle gare di Arezzo e Caorle

Ancora un weekend di sfide tricolori, l’ultimo della stagione all’aperto, quello disputato sabato e domenica a Caorle, ed Arezzo: come sempre la Fratellanza è stata fra le protagoniste del fine settimana che assegnava le maglie tricolori per Cadetti e Cadette nel veneziano, e quelle dei 10 chilometri su strada in Toscana, dove è tornata alla ribalta l’attesa Giulia Cordazzo, al rientro da un lungo stop per infortunio. Suo il miglior piazzamento gialloblù, con un bel sesto posto nella categoria Promesse, che arriva finalmente a chiudere un lungo periodo d’assenza: tre i Senior, invece, Aurora Imperiale chiude 36°, mentre al maschile un po’ meglio lo specialista delle siepi Gian Marco Ronchetti31* tra le Promesse, mentre Marco Vezzelli è 60°. A Caorle bel fine settimana di gare con i cadetti e le cadette migliori d’Italia, con otto atleti de La Fratellanza selezionati per la Rappresentativa dell’Emilia Romagna che, al termine delle gare, ha conquistato il quinto posto nella classifica maschile, l’ottavo in quella femminile ed il sesto in quella combinata. Per quanto riguarda le gare singole, i migliori risultati sono di Adam El Masslouhi, ottavo punteggio e nono posto complessivo nei 1000 metri, e di Edoardo Damiani, settimo assoluto e quinto nella gara a squadre di salto con l’asta, con 3,80 metri. Ultima passerella per i Master de La Fratellanza, di scena a Bologna per le gare dei regionali di Pentalanci Master. Diversi i titoli per i portacolori della Fratellanza a partire da Tarcisio Venturi tra gli SM70, Luciano Mattioli tra gli SM75: Sauro Malagoli trionfa invece, tra gli SM50, mentre tra le ragazze grande prova di Giuliana Gherardi unica SF75, che chiude le proprie fatiche nelle gare di peso, disco, giavellotto e martello.