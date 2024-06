Fratellanza, gli impegni pre assoluti

Stagione sempre più intensa per l’atletica modenese, che si divide tra i tanti appuntamenti estivi infrasettimanali, e gli eventi del week end che prevedono gli Italiani Individuali Master, e le gare tricolori di Prove Multiple per le categorie Allievi, Junior e Promesse, tutto di fatto antipasto agli Italiani Individuali Assoluti del prossimo week end a La Spezia. Il primo appuntamento è a Lana (BZ), con la due giorni dedicata agli Italiani di Prove Multiple per le categorie Allievi, Junior e Promesse: due gli atleti della Fratellanza impegnati, entrambi con ottime carte da giocarsi in vista di un risultato di prestigio. Yoro Menghi reduce dal bronzo Indoor Under 23 e dal quinto posto agli Assoluti, nel decathlon, e Rita Manfredini, che si presenta al via dell’Eptathlon con il miglior accredito.

A Roma invece di scena i Master, impegnati in una lunga tre giorni di gare per assegnare tutti i titoli "Over 35" della pista: saranno nel complesso 1400 circa gli iscritti per un totale di 2400 atleti-gara in rappresentanza di 380 società, e come sempre la Fratellanza reciterà un ruolo da protagonista sia a livello di presenze numeriche che, si spera, anche di medaglie e piazzamenti sui vari podi, per un totale di 55 atleti gara gialloblù al via. A caccia di risultati positivi fratelli Montanari, in pista al Sestriere per la quarta tappa della High Speed League: Enrico si cimenterà in una gara di salto triplo con pochi partecipanti, ma di ottimo livello, mentre Alberto scenderà in pista sui 400. A Piacenza invece, si svolgerà il Meeting d’Estate con Freider Fornasari e Mattia Cremaschi al via dei 200 metri piani: nel lungo si cimenteranno Giorgio Setti ed Alessandro De Giglio, specialista in particolare dell’alto, mentre sulla pedana dell’alto, in gara le Allieve Bheatrisha Purboo e Ginevra Vacirca.

Chiude la carrellata l’impegno internazionale di mercoledì scorso di Giovanni Filippi, in questo momento in preparazione sulla distanza degli 800 metri: nel meeting internazionale di Nembro (BG), il portacolori gialloblù ha chiuso decimo sulla distanza con il crono di 1’49"59. In regione si è disputato a Rubiera il Trofeo di Mezza Estate con diversi modenesi ai primi posti delle varie gare: a Castelfranco Emilia invece, è andato in scena il tradizionale Memorial Goldoni-Benetti giunto alla sua quattordicesima edizione.

r. c.