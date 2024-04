Fratelli d'Italia presenta la rosa di candidati per Formigine, pronti a sfidare il centrosinistra

"Fratelli d’Italia c’è e, con ventiquattro nomi di spessore sul territorio formiginese, ha ultimato la rosa di candidati che scenderà in campo per Formigine a fianco di Maurizio Prandi". Lo fa sapere Francesco Borrelli (nella foto), referente cittadino di Fratelli d’Italia, convinto che compattezza e coesione possano rappresentare un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra – oltre a FDI Lega, Forza Italia e le civiche Formigine Futura e ‘Per cambiare’ - che si propone di togliere la città al centrosinistra, ‘battendo’ la presidente uscente del consiglio comunale Elisa Parenti che rappresenta è il nome ‘forte’ del centrosinistra. "Uniti si vince: anche per questo abbiamo fin da subito riposto la nostra massima fiducia sul nome di Maurizio, professionista stimato e formiginese ben radicato e conosciuto sul territorio. È per noi un onere ed un onore poterlo sostenere in questa tornata elettorale che stiamo affrontando con grande entusiasmo", dice Borrelli, che aggiunge "siamo pronti, dopo aver raccolto numerose istanze da parte della cittadinanza, a proporre un programma ricco di spunti e novità".