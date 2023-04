Frutta, verdura e l’equilibrio della dieta mediterranea Impariamo a dire di no al ’cibo spazzatura’

’Siamo ciò che mangiamo’, disse un famoso filosofo di nome Feuerbach. L’alimentazione quotidiana è necessario che sia equilibrata, ricca di tutti i nutrienti per far sì che ogni individuo abbia un’energia e una salute sana. Nella società odierna, siamo attratti da alimenti cosi chiamati ’Cibi spazzatura’, poichè nella mente di ognuno di noi danno sollievo e soddisfazione, ma il nostro organismo soffre e ci trasmette dei messaggi di inquetudine. Allora, qual è il regime alimentare esatto da seguire? Per questo bisogna, come prima cosa tenere presente la piramide alimentare in cui, al primo posto sta l’importanza dell’utilizzo delle verdure e della frutta che danno al nostro organismo vitamine, fibre e sali minerali. Fibre che servono principalmente per prevenire il tumore al colon e hanno anche funzione diuretica. I sali minerali, invece, servono per l’ossificazione e per dare energia al nostro corpo. Le vitamine hanno la funzione regolatrice e protettiva. Nella seconda fascia, ci sono prodotti a base di cereali come: pane, pasta, riso legumi e patate, che contengono fibre e carboidrati per la funzione energetica. La terza fascia contiene prodotti a base di olio, in questi si trovano: trigliceridi che hanno funzione energetica.

Nella quarta fase prodotti derivati dal latte o comunemente chiamati latticini, che contengono calcio utile per le ossa. Nella quinta fase, abbiamo pesce, carni bianche, formaggi, uova e biscotti in cui troviamo: proteine, carboidrati, calcio e grassi saturi. Sesta e ultima fase, dolci e carne rossa in cui troviamo: carboidrati nei primi, e proteine nelle seconde.

Tra tutte le diete, la migliore e la più varia è la dieta mediterranea poiché contiene tante verdure e si utilizza l’olio extravergine d’oliva che non contiene conservanti ed è spremuto a freddo e non perde le sue proprietà nutritive. Oggi, con i ritmi frenetici della vita quotidiana, per mantenerci sani e mangiare correttamente è necessario che non si utilizzino cibi veloci per sbrigarci, ma organizzarci bilanciando per ogni pasto tutti i nutrienti necessari per il nostro corpo, considerando anche l’impatto ambientale.

Tutto ciò deve essere seguito da una corretta attività motoria di almeno 30 minuti al giorno, che aiuta a stare bene fisicamente e mentalmente mantenendoci giovani e sorridenti.