Le ragazze contro la Fiorentina sperando ancora nell’Europa

"Sarà una partita cruciale, per noi". Di solito non indulge all’iperbole, l’allenatore del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani e se lo fa questa volta, alla vigilia della gara che oggi oppone le neroverdi alla Fiorentina al Viola Park, ne ha ben donde. Siamo infatti alla prima giornata di ritorno della poule scudetto, cui il Sassuolo si affaccia al quarto posto, otto lunghezze sotto la squadra di Sebastian De La Fuente, cui il terzo posto garantirebbe l’Europa. Traguardo lontano, ma non irraggiungibile, per il Sassuolo di oggi, che tuttavia per tenere accesa una speranza deve vincere. Ecco perché i 90’ del Viola Park valgono doppio. "valido per la prima giornata del ritorno della Poule Scudetto – Serie A femminile eBay.

"Per la mia squadra – ha detto ancora Piovani - è una sorta di viatico per provare a fare qualcosa di più: se dovessimo riuscire a vincere, ci porteremmo a cinque punti dalla Fiorentina e tutto sarebbe ancora in gioco. Logicamente poi ci aspettano altre partite difficili, ma per ora ci concentriamo solo sull’obiettivo di vincere e sperare così di realizzare qualcosa di più nel futuro". Che sia una partita difficile nessun dubbio, che sia contendibile nemmeno, "come peraltro dimostrato – chiude Piovani - dalla gara di andata". Il Sassuolo, al Ricci, vinse, infatti, inaugurando la sua prima poule scudetto e ‘vendicando’ le due battute d’arresto – finite entrambe 2-1 – patite dalla Viola nel corso della regoular season. Ripetere l’impresa, per le ragazze di Piovani, varrebbe doppio. Si va in campo alle 18, esclusiva DAZN.

s. f.