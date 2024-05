Funghi, si parte con i tesserini: "In totale sono 50 le rivendite"

Inizia in Appennino il semestre di crescita dei funghi, che di solito ha il suo culmine in estate-autunno, ma non mancano le varietà primaverili che in questi giorni stanno crescendo nei boschi montani come spugnole e prugnoli. I parchi Emilia Centrale hanno quindi predisposto in questi giorni la normativa 2024 che ricalca quella dell’ultimo biennio, che destò perplessità tra i residenti nei comuni del Parco per la limitazione delle proprie agevolazioni ed all’ampliamento quelle ai non residenti nel Parco stesso. I tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi nei territori della provincia di Modena sono disponibili in 50 rivendite provinciali. Per i non residenti c’è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale collegandosi al link: https://www.parchiemiliacentrale.it/permesso-funghi.php. In più, l’acquisto dei tesserini semestrali per i non residenti effettuato entro il 31 maggio dà diritto ad uno sconto sul prezzo intero: 100 euro anziché 140. I prezzi dei tesserini annuali prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani. Per i proprietari di terreni che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni Unioni Frignano e Distretto Ceramico solo i proprietari di boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari possono godere del tesserino gratuito. Sul sito dell’ente l’elenco delle rivendite, le informazioni sulle tipologie e costi dei tesserini, giornate di raccolta e quantitativi.

g.p.