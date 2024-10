FuoriBolla, brindisi in città: "Prodotti tipici e bollicine, un viaggio enogastronomico"

Dalla colazione dei campioni con ostriche di maiale e Champagne della Gastronomia Barozzini allo ChamPanino del Bar Schiavoni. Il ‘gelato con le bolle’ di Bloom e menù multietnico tra bollicine e voci di donne (del vino) da Roots. Per tre giorni Modena diventerà capitale dello Champagne con l’evento FuoriBolla, in programma da domani a domenica in oltre 20 locali del centro storico. Botteghe, enoteche, banchi del Mercato Albinelli, bar e ristoranti proporranno abbinamenti esclusivi tra le bollicine francesi e le specialità locali, dalla colazione al dopo cena. Ogni locale servirà una propria proposta culinaria, ideata e creata appositamente per essere accompagnata da uno Champagne scelto per l’occasione. Non è necessaria la prenotazione o l’acquisto di un biglietto: si paga solo ciò che si consuma. "FuoriBolla sarà l’occasione per raccontare non solo lo Champagne ma anche i locali storici del territorio in un modo diverso e inedito, grazie all’abbinamento di bollicine ed eccellenze del modenese – spiega Alessandro Federzoni, titolare di Première Italia che, insieme a Studio Savarin e Origine Studios, ha curato la tre giorni (che gode del patrocinio del Comune di Modena e di Ais Emilia) –. Modena, insieme a Reggio, Parma e più in generale a tutta l’Emilia-Romagna è tra i territori che ha il consumo procapite di Champagne più elevato in Italia - continua Federzoni - . Questo perché, così come il Lambrusco, è un vino che si abbina perfettamente alla nostra cucina". "L’idea del FuoriBolla nasce proprio per valorizzare la proposta di Champagne a Modena - gli fa eco Stefano Mella di Origine Studios -. Tanti produttori rimangono sorpresi dalla competenza e dalla preparazione che il nostro territorio offre sul mondo delle bollicine: questa iniziativa sarà l’occasione per farlo scoprire anche al pubblico". Non solo centro storico, il FuoriBolla si articolerà in altre tipologie di eventi nei quali convergono cultura, vini, musica e sapori. Due gli appuntamenti a numero chiuso per chi cerca un’esperienza davvero unica: la mattina di sabato è in programma una visita al Museo Ferrari di Maranello, seguita da un pranzo al Ristorante Cavallino dove sei produttori francesi presenteranno i loro Champagne.

Sempre sabato, ma dalle 18 alle 21 all’Acetaia Giusti, la più antica acetaia al mondo, si terrà un aperitivo su invito. L’evento vedrà la partecipazione della Maison di Champagne de Venoge, di alcuni produttori d’eccellenza del territorio e di Davide Gobbi, ex senior bartender di Lyaness Londra che preparerà per gli ospiti un nuovo cocktail studiato per l’occasione. La tre giorni si chiude domenica sera con il FuoriBolla Party, gran finale a suon di Champagne presso il locale i-Cocktail. Per il programma completo www.fuoribolla.it.