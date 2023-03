Furti, raid nella notte in via Gallucci Gli esercenti: "Siamo esasperati, Ogni fine settimana ormai è così"

Hanno atteso la chiusura dei locali, quelli della movida e hanno agito prima che i bar riaprissero. Hanno ripulito almeno tre esercizi commerciali tentando di introdursi anche in altri. L’incubo furti in centro storico non accenna a spegnersi: dopo il raid delle scorse settimane in Pomposa venerdì notte i ladri si sono introdotti in diversi locali di via Gallucci, devastando porte e serrande. In uno degli esercizi commerciali uno dei malviventi ha lasciato anche qualche impronta ematica, probabilmente dopo essersi ferito nel corso dell’intrusione e ieri sul posto è subito intervenuta la scientifica. "Nel nostro locale, la Piadineria ‘Gli Ingordi’, al civico 9 di via Gallucci hanno forzato la serranda ed evidentemente hanno lasciato delle impronte – afferma Massimiliano Scorzoni – Si sono portati via il fondo cassa. Avevano provato anche qualche mese fa ma non erano riusciti ad entrare. Fortunatamente la polizia è arrivata subito e ho consegnato loro anche i filmati delle telecamere". "Affermare che siamo esasperati è poco – spiega Mauro Salvatori, Titolare di L’Or-Ma Crescenterie e Presidente Confesercenti Area Città di Modena – Hanno tentato di sollevare una serranda anche nel nostro locale ma hanno un blocco particolare. Hanno però ripulito altri locali durante la notte: la Piadineria, il locale ‘Pepe’, aperto da poco tempo e sono andati pure al ristorante ‘Prime’ di via Scarpa: i titolari ci hanno detto che è la quinta volta. Non è ben precisato l’orario in cui hanno colpito – continua Salvatori – visto il movimento della via, tra i locali che chiudono tardi e i bar che aprono presto i colpi potrebbero essere avvenuti tra le 3.30 e le 5 del mattino. La situazione è stancante – continua – ci continuiamo a dire le stesse cose ma a distanza di un week end l’uno dall’altro le bande cambiano semplicemente zona ma avviene tutti i fine settimana e spesso anche ogni giorno. Lavoriamo 13, 14 ore al giorno e quello dopo ti trovi a dover sistemare tutto. Il problema serio sono i danneggiamenti. Le forze dell’ordine sono bravissime, ci mancherebbe ma il territorio va presidiato, controllato: servono più uomini. Siamo collaborativi nella via, siamo arrivati in maniera tempestiva ma avevano già svuotato tutto".

Valentina Reggiani