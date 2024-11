Gaia Masetti, premio alla promessa del ciclismo

Sesto Fiorentino, 24 novembre 2024 - Il Centro Spirituale del Ciclismo al convento carmelitano di Santa Lucia alla Castellina di Sesto Fiorentino ha scelto l'emiliana Gaia Masetti assegnandole il premio ‘Coraggio e Avanti’, un riconoscimento importante e prestigioso che quest’anno ha raggiunto il ventennale.

Un luogo di spiritualità, valori ma anche di sport, storia del ciclismo, che di anno in anno premia i grandi campioni ma sempre con la voglia di spronare soprattutto i giovani, scegliendo come stella per il ciclismo femminile per il 2024 la Masetti di Fiorano Modenese, ciclista della Ag Insurance Soudal Team.

Campionessa europea della staffetta mista ma brava anche in passato con la vittoria nel 2023 de La Classique Morbihan era stata sfortunata con la caduta alla seconda tappa del Tour de France del 2022, atleta che ha iniziato a gareggiare a 6 anni e che si è particolarmente distinta, riuscendo quest’anno a raggiungere il titolo europeo staffetta mista in Belgio, insieme a Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, l’emiliano Mirco Maesti, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini.

il premio ritirato dal direttore sportivo

Purtroppo la Masetti non è potuta scendere al convento toscano a causa di un'influenza e il premio è stato ritirato dal suo direttore sportivo Fabio Perego dalle mani di Alessandro Troni del gruppo della Castellina.

Perego, per conto della ragazza ha portato la maglia di campionessa europea donandola al bellissimo museo del ciclismo della Castellina che dunque, tra i cimeli, dai più antichi fino a quelli moderni, avrà anche quello della Masetti che si affiancherà alla bici di Bitossi, gli autografi di Coppie e Bartali, il cubo di pavé della Roubaix di Ballerini, le maglie rosa di Nibali, Basso, quella iridata di Bettini e la storia della mitica Filotex.

"Tra i vari che abbiamo assegnato, per questo ventesimo anno del Premio Coraggio e Avanti abbiamo scelto di dare quello femminile a Gaia Masetti - ha spiegato Luca Limberti, Presidente del Centro Spirituale del Ciclismo Santa Lucia la Castellina - per poter dare il premio seguiamo gli atleti fin dalle categorie giovanili e visto che ogni anno diamo il nostro riconoscimento anche alle stelle in campo femminile, abbiamo scelto lei”.

E ne spiega il motivo. “Gaia ci ha impressionato per la sua duttilità - prosegue - ha vinto un Europeo nella staffetta mista con una semplicità incredibile. O almeno era l'impressione che dava a chi la guardava in Tv. Tutti noi siamo stati concordi che Gaia sarebbe stata la vincitrice del nostro premio Coraggio e Avanti, per continuare a spronare questa ragazza. È giovane, può dare ancora tanto al ciclismo e soprattutto può essere un esempio per le bambine che cominciano a montare in bici. Un premio per lo spirito, per le doti, per la tenacia, che sono i criteri sui quali basiamo la ricerca per il nostro ambito riconoscimento che negli anni è stato dato a tantissimi campioni ma anche a giovani che poi hanno continuato a fare cose bellissime”.

“Gaia ti aspettiamo qui alla Castellina - è stato l'invito di Limberti alla giovane - intanto continuiamo a tifarti e a seguire le tue imprese".

Nell’albo d’oro di quest’anno del Premio, Masetti mette il suo nome insieme a quello di Antonio Tiberi, Andrei Tchmil, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Silvio Martinello, Luca Guercilena, Giacomo nizzolo, Davide Piganzoli, Fabio del Medico.