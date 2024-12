Gerbi è ormai indispensabile. Cecotti, una gara da veterano

SORZI 7. Peccato per il quarto clean sheet stagionale sfumato nel recupero, ma il suo lo aveva fatto soprattutto su Clemenza prima del riposo, si ripete con un balzo sul primo palo.

CECOTTI 7. Per la prima volta in un anno e mezzo il 2005 è titolare a destra, che sarebbe anche il suo piede. Gioca una gara da veterano, per 45’ spinge come un forsennato. (35’st Amayah sv).

ZAGNONI 6,5. Una sola sbavatura nel finale quando Parravicini lo anticipa per l’1-3.

PANELLI 6,5. Pavanello non la prende mai, il dolore alla spalla sembra un vecchio ricordo.

CALANCA 6,5. Conferma di essere una garanzia anche a sinistra, dove Podda spinga ma non sfonda.

PULETTO 7,5. La terza rete stagionale è la più bella, con uno "scavino" delizioso dopo aver chiuso il triangolo con Gerbi. Con lui i 40 giorni senza Mandelli sono meno lunghi. (42’st Sereni sv).

CONTILIANO 7,5. Chiude con un inserimento da manuale sul secondo palo la splendida azione in linea dell’1-0, lì davanti fa legna e ricama con lo stesso intuito.

FIGOLI 7. Partecipa al contropiede che con 4 tocchi manda in porta Contiliano, sfiora l’1-0 di testa e poi Anacoura gli dice di no in uscita. (14’st Nardi 6. Qualche buon fraseggio).

CORTESI 6,5. Il primo gol nasce dalla sua accelerazione nella metacampo biancorossa, tante bone cose in rifinitura. (35’st Rossini sv).

SAPORETTI 6,5. Sfiora l’eurogol col mancino a giro, sempre nel vivo del gioco.

GERBI 8. Settimo gol e quarto assist per l’uomo di cui il Carpi non può fare a meno. Di pura intelligenza i tocchi che mandano in porta Contiliano e Puletto, di astuzia alla Inzaghi l’allungo che sfrutta il retropassaggio verso il portiere ligure per il 3-0. (14’st Stanzani 6. Entra a gara al sicuro).

Davide Setti