Giallo in via Dalla Chiesa: trovato il cadavere di una donna nel fossato

Modena, 22 settembre 2024 – Tragico ritrovamento oggi pomeriggio in via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove il corpo senza vita di una donna di 66 anni è stato rinvenuto in un canalone sul lato della strada, subito dietro l’asilo nido Famigli, all’altezza del numero civico 170.

L’allarme è stato lanciato da una passante, che, sotto choc, notando la presenza del corpo mentre percorreva la strada che costeggia la scuola e il quartiere residenziale, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Il corpo della donna era parzialmente ricoperto dal fango. Quindi è da stabilire anche da quanto tempo il corpo si trovasse lì.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri per avviare le indagini sul decesso. Sono accorsi anche i pompieri che hanno recuperato la salma.

La zona dove è stato ritrovato il corpo della 66enne è stata circoscritta per consentire agli investigatori di eseguire i rilievi necessari e cercare di far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio.

Dalle prime analisi, non sembrano esserci segni evidenti di violenza sul corpo della donna: l’ipotesi più accreditata è quella di un malore come causa del decesso oppure una caduta accidentale, possibilità che si fa strada tra gli investigatori che ieri hanno esaminato la scena del ritrovamento e il corpo della dona ritrovata nel canalone senza vita.

La vittima, infatti, potrebbe essere scivolata nel canalone mentre passeggiava nel parchetto. Poco dopo, avvertiti dai carabinieri, sono arrivati anche i parenti della donna.

Al momento la procura non ha aperto il fascicolo, la decisione sarà presa nei prossimi giorni, al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di una tragica fatalità. Tuttavia, gli inquirenti non escludono nessuna pista e procederanno con ulteriori accertamenti per determinare con certezza la causa della morte.

Conoscenti e amici della vittima si sono stretti attorno ai familiari in attesa di ricevere risposte più precise.