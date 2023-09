Giovanissimi calciatori ucraini accolti in Comune

Accolti in municipiio giovanissimi calciatori ucraini. Ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha incontratgo la squadra di Novyj Rozdil, ospite di Porta Aperta per una giornata modenese. "Non siete soli. Modena, che ospita una comunità ucraina importante, è insieme a voi per aiutarvi a superare questo momento drammatico e a sperare nella pace", sono state le parole del primo cittadino. I ragazzi – una ventina tra i dieci e i dodici anni, insieme ai loro due allenatori, ad alcune mamme e ad Halyna Kalinchuck, rappresentante della città per le politiche sociali – erano accompagnati dal presidente Alberto Caldana e dal medico e volontario di Porta Aperta Giuliano Venturelli.

Provengono da Novyj Rozdil, cittadina a circa quaranta chilometri a sud di Leopoli e sono in Italia dal 1° settembre, ospiti di un’associazione di volontariato della Bassa Bergamasca per un torneo quadrangolare di calcio che giocheranno nel fine settimana. Il legame tra Novyj Rozdil, Bergamo e Modena nasce attraverso l’associazione di storici Clio 92 che riunisce studiosi europei, tra i quali una docente della cittadina ucraina che ha inviato una richiesta di aiuto, soprattutto per sostenere l’ospedale, alla quale hanno risposto Porta Aperta e i volontari bergamaschi. Dall’inizio della guerra in Ucraina sono state già cinque le missioni dei volontari di Bergamo e Modena per consegnare farmaci e un generatore per l’ospedale, mentre a luglio una fisiatra e una fisioterapista dell’ospedale di Novyj Rozdil sono state ospitate a Modena per un corso di formazione.

Al sindaco i ragazzi hanno donato un pallone da calcio con i colori dell’Ucraina firmato da tutti loro. Ai ragazzi sono state donate delle penne mentre gli accompagnatori hanno ricevuto delle stampe di Modena. Muzzarelli ha inviato in dono alla sindaca di Novyj Rozdil Yaryna Yatsenko una medaglietta della Bonissima.