Giovedì in San Lazzaro i funerali di Della Casa

La sua morte ha colpito profondamente i colleghi vigili del fuoco, così come la cittadinanza. Saranno celebrati giovedì alle 15.30, nella chiesa di San Lazzaro a Modena, con la collaborazione dell’Onoranza funebre Negrini, i funerali di Andrea Della Casa, pensionato di 89 anni travolto e ucciso mercoledì 6 dicembre mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, conducendo a mano la sua bicicletta elettrica, a pochi passi da casa, nei pressi di Via Nonantolana. L’89enne era conosciutissimo, anche per essere il vigile del fuoco in pensione più anziano di Modena, tant’è che era già in programma la consegna di una targa istituzionale. Da prassi, il Pm ha iscritto nel registro degli indagati il conducente della Volkswagen Golf, 61 anni, per il reato di omicidio stradale.