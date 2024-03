Gli alunni delle primarie adottano gli alberi delle parco del Casalino

Gli alunni delle scuole di Fiumalbo (Infanzia, Primarie e Medie) hanno di recente ‘adottato’ gli alberi posti nella nuova area verde del Casalino, impegnandosi alla loro cura e manutenzione. E’ questo uno dei risultati della Giornata Internazionale degli Alberi che a Fiumalbo è sempre stata molto sentita, organizzata dal Comune e dall’Associazione Nazionale Forestali con la partecipazione della comandante di zona del Nucleo Forestale dei Carabinieri. Il parroco don Luciano ha benedetto le nuove piante ed anche le ghiande di quercia che i ragazzi si sono impegnati a piantare su propri terreni. Nell’area del Casalino invece ogni classe ha segnalato con un picchetto la trentina di piante di cui avranno cura, realizzando anche altre appositi cartelli per la salvaguardia ambientale. "Se in tanti seguiranno questa iniziativa – ha detto il rappresentante dell’ass.ne nazionale Forestali– tante nuove piante potranno svolgere la loro benefica attività catturando il carbonio e rendendo l’aria più respirabile, oltre all’assestamento ambientale. Da oltre 200 anni la Forestale vigilia affinché non vengano commessi reati ambientali e ora la nostra Associazione cerca di sensibilizzare le persone per far conoscere meglio e rispettare il grande valore del bosco e dell’ambiente". La tutela dell’ambiente parte dalle scuole con l’educazione e la sensibilizzazione.

g.p.