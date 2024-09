Gli eroi si incontrano in lavanderia. All’Estivo la serie made in Modena

Fresca del premio ‘Best Pilot’ ai Rome Prisma Film Awards, questo sabato – 31 agosto – la puntata pilota della serie ‘Laundry Heroes’ sbarca al Supercinema Estivo di Modena. Il primo episodio del progetto, tutto ‘Made in Modena’, verrà proiettato a partire dalle 21 alla presenza dell’ideatore e regista Vincenzo Malara. Per gli spettatori sarà una serata speciale in quanto, dopo l’anteprima della serie, avranno la possibilità poi di assistere all’acclamata commedia francese ‘La Sindrome degli amori passati’. La proiezione al Supercinema Estivo è un’altra delle tappe del tour di presentazione di ‘Laundry Heroes’, che ha già cominciato il suo percorso festivaliero nazionale e internazionale, incassando due riconoscimenti: oltre al freschissimo premio ai ‘Rome Prisma Film Awards’ (riservato alle prime puntate delle serie), il progetto si è aggiudicato nei mesi scorsi il premio ‘Best italian short’ al Reale Film Festival di Milano. Nel frattempo, è in fase di avvio la pre-produzione per girare gli episodi restanti della serie, in uscita nel 2025.

Scritta e diretta da Vincenzo Malara, già autore della serie "Rudi" (premiata in numerosi festival e oggi presente sulla piattaforma Chili Cinema) "Laundry Heroes" è una vera e propria "dramedy", una commedia drammatica che mescola ironia, dramma e romanticismo nel contesto insolito di una lavanderia a gettone dove, alla ricerca di un nuovo inizio, si rifugiano Fillo, giovane scrittore tormentato interpretato da Athos Leonardi, e Andromeda (Nicole Soffritti) musicista in erba dal passato complesso che lavora come commessa in una videoteca. A dar vita insieme a loro a questa sorta di microcosmo urbano, altre esistenze "disorientate" che proprio nella lavanderia trovano riparo dal caos quotidiano.

Il primo episodio, prodotto dalla Scirocco Barocco Creation e dalla produttrice associata Roberta Sghedoni, con il sostegno dell’amministrazione comunale, dell’associazione Euphonia e di partner locali, è stato presentato in anteprima nazionale lo scorso giugno al Cinema Arena. Il progetto è stato girato tra fine 2023 e inizio 2024 in alcuni tra i luoghi iconici del centro di Modena, in particolare la Manifattura Tabacchi e la storica videoteca Video Bif, e a Sassuolo (la lavanderia "Lava più miele"). Nella prima puntata, insieme ai protagonisti Athos Leonardi e Nicole Soffritti, hanno recitato Anna Maria Pignatti, Giovanni Tosi, Silvia Rossi, Giovanna Benatti, Alberto Fidani, Christian Terenziani, Filiberto Basile.