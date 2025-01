Gli indicibili segreti di ’Aurora Informe’

Quali misteri nasconde il nome Aurora? Quattro ragazze sono scomparse e le loro storie racchiudono indicibili segreti. È un thriller perturbante e onirico l’ultimo lavoro dello scrittore Roberto Ortolani (nella foto) ‘Aurora informe’ (edizioni Etabeta) disponibile su ordinazione su tutte le piattaforme editoriali online e acquistabile contattando l’autore alla mail roberto.ortolani@gmail.com. Toni fumosi, ammuffite dimore antiche, esoterismo sono le tinte di un romanzo dai toni lovecrafitani in cui enigmatici e oscuri accadimenti si svolgono in luoghi intrisi di potere occulto. Un esempio di weird fiction all’italiana, un genere letterario che ha ritrovato negli ultimi anni una nuova fioritura e che, ricalcandone alcuni stilemi, si distanzia dall’horror e dal fantasy tradizionale.

La narrazione indaga il tentativo di affrontare un’entità che con la sua voce possiede e condiziona le esistenze, fino al lento ma inesorabile controllo sulle menti.

"Una varietà di personaggi grotteschi – scrive nella prefazione Alessandro Monzani che promette ai lettori "un’esperienza come mai ne avete vissute" – che non perdono mai la propria forte identità, sembrano muoversi sul palcoscenico che non è il loro, come non fossero in sincronia con il resto del mondo, poiché tutti gli elementi di questo ricco panorama narrativo sono estremamente calati nelle atmosfere decadenti del romanzo". Fino a che, alla fine della notte, "quando l’ora è più buia, quando le prime luci dell’alba cominciano a rischiarare il cielo, il sole nero che sta per sorgere non può che dar vita a una Aurora informe".