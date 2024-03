Golinelli ’spinge’ la Lega: "Menani scelta giusta. Chance in vari comuni. L’elettorato è compatto"

Roma come la Var nel calcio per decidere tra Giacobazzi (Forza Italia) e Negrini (Fd’I) e non solo. E’ stato necessario, infatti, rimandare la decisione alla review del tavolo nazionale per sbloccare il braccio di ferro che per almeno un mese ha tenuto bloccata la trattativa sulle candidature a sindaco per il centrodestra modenese riguardo a due realtà significative come il capoluogo, Modena, e Sassuolo.

Dopo l’ufficializzazione di Massimo Mezzetti per il centrosinistra e la discesa in campo – a sorpresa – della civica Maria Grazia Modena, ci si attendeva l’immediata definizione del candidato sindaco anche per il centrodestra, vista la prontezza con cui è stata stroncata la candidatura della nota professoressa considerata da sempre vicina allo schieramento moderato.

Se su Modena, come su altri capoluoghi di provincia, era scontato che la "bollinatura" sarebbe dovuta venire da Roma, perché parte di un equilibrio che doveva trovare composizione nello scacchiere nazionale, Sassuolo ha rappresentato certamente un’eccezione, soprattutto in considerazione del braccio di ferro che avevano ingaggiato Fratelli d’Italia e Forza Italia, da una parte, e Lega che esprime l’attuale primo cittadino, dall’altra.

Alla fine, l’ha spuntata la Lega, e in particolare il suo segretario provinciale Guglielmo Golinelli. Golinelli, con il tavolo nazionale che ha definito le candidature per Modena e Sassuolo si va ormai chiudendo il quadro delle candidature del centrodestra. Adesso tutto in discesa?

"Si, per quanto riguarda la quadra sui nomi è tutta discesa ed entro metà mese verranno resi noti i candidati di centrodestra in tutti i comuni. Poi inizierà la campagna elettorale vera e propria che sarà sicuramente impegnativa".

La Lega aveva fatto un punto d’orgoglio sulla candidatura di Menani. Come mai non ci avete tenuto a una riconferma anche di Greco, altro uscente vostro, a Mirandola?

"Perché come dichiarato da Greco stesso, per questioni personali quali età, salute e tempo libero, e davanti alla possibilità della staffetta con un candidato di qualità come Letizia Budri, non era disponibile al secondo mandato".

Sbloccati i grandi centri adesso si può considerare chiusa la trattativa su tutti i comuni modenesi chiamati al voto l’8 e 9 giugno?

"Ci sono alcuni piccoli comuni ancora aperti, dove il rapporto tra alleati è proficuo e dove si chiuderà positivamente a stretto giro di qualche giornata".

La Lega osservandosi attorno ha fatto un bel bottino di candidati sindaci, soprattutto nei comuni più contendibili...

"Mi posso dire soddisfatto, anche se il vero risultato è della coalizione dove in diverse realtà abbiamo ottimi candidati civici e tesserati: penso a Formigine, a Fiorano, Maranello, e ovviamente a Mirandola. Per quanto riguarda Sassuolo, Menani ha amministrato bene e aveva espresso la volontà di fare il secondo mandato, per cui la continuità è stato l’epilogo più naturale ed auspicato".

Non temete che il sacrificio di Forza Italia quanto a candidature possa disperdere una parte del voto moderato del centrodestra in quanto risulta sottorappresentato?

"Forza Italia ha espresso numerosi candidati in giro per la provincia di Modena e non credo che i sacrifici che tutti sono chiamati a fare con le candidature abbiano ripercussioni. L’elettorato è molto più compatto di quanto si pensi".

Realisticamente, se dovesse fare un pronostico dove vede vincente il centrodestra modenese?

"Pronostico la riconferma dei comuni dove il centrodestra è già maggioranza: Sassuolo, Mirandola e San Felice in primis.

Poi la giocheremo per vincere sui comuni del distretto ceramico e in altri municipi come Cavezzo, Spilamberto e Pievepelago per citarne alcuni".