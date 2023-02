"Gorzano, in arrivo l’ospedale di comunità"

L’ospedale di comunità di Gorzano di Maranello, importante struttura dedicata all’assistenza sanitaria di breve durata, sarà completata entro la fine del 2024 e andrà a servire, oltre ai Comuni del Distretto Ceramico anche quelli di Frassinoro, Palagano e Montefiorino. L’ha dichiarato il Sindaco di Maranello Zironi nel corso di una serata organizzata dal Rotary di Sassuolo, guidato dal Presidente Francesco Melandri, e che ha ospitato, l’altra sera, i quattro Sindaci del distretto ceramico: Maria Costi (Formigine), Gian Francesco Menani (Sassuolo), Francesco Tosi (Fiorano) e Luigi Zironi (Maranello). Un importante momento di confronto tra i sindaci intorno a un comune fil rouge: investire risorse per opere pubbliche nel rispetto del bilancio comunale ma senza addebitare le spese alle generazioni future, riferendosi in particolar modo ai fondi del PNRR che dovranno essere spesi e rendicontati entro il 2026.

"Il debito del Comune di Fiorano è stato più che dimezzato nonostante un piano di investimenti in opere pubbliche importante - ha spiegato Tosi - grazie anche ad un controllo meticoloso verso l’evasione dei tributi comunali che ha permesso di raccogliere 10 milioni di euro, tutti reinvestiti". L’amministrazione di Sassuolo, invece, chiuderà con "12 opere in 5 anni - ha detto Gianfrancesco Menani -. Oltre agli investimenti di 4 milioni di euro per la manutenzione degli asfalti stradali e 2 milioni e mezzo nel verde. Sarà terminata a fine agosto la nuova sede della Polizia municipale di via San Pietro mentre altri interventi importanti riguardano le scuole, in particolare il progetto di costruzione di un nuovo polo d’infanzia 0-6 anni, al Sant’Agostino e presso l’ex mensa San Carlo. Opera prioritaria sarà poi la Struttura per Anziani Casa Serena, con un investimento importante, 15 milioni e mezzo di euro, e vari gestori interessati che parteciperanno al bando". Altro tema ha riguardato il "Tutor", installato dal Comune di Formigine lungo la tangeziale Modena-Sassuolo e va dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa. "Prima del tutor registravamo quaranta incidenti all’anno su quel tratto, con un costo in media, di 43 mila euro - ha detto Maria Costi, Sindaco di Formigine. - Da gennaio 2022 il tutor ha invece permesso di azzerare gli incidenti".

Laura Corallo