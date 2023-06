Grazie al dottor Andreoli, un esempio per tutti

Vogliamo ringraziare di cuore il Dott. Claudio Andreoli, medico di Medicina Generale di Modena, che da oggi è in pensione. Per aver dedicato con insostituibile professionalità e sensibilità, tutta la sua vita lavorativa alla cura dei malati. Per aver affrontato in prima linea la pandemia, senza mai risparmiarsi. Per essere stato un orgoglio per la Medicina Generale modenese e un esempio per i giovani professionisti che lo hanno affiancato.

Con immensa stima e riconoscenza,

I colleghi più cari e i pazienti