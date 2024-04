Gualmini: "Giovani come vetrine?. Nessun riferimento alle altre liste"

"Nessun riferimento ai giovani presenti in altre liste". Così Donato Gualmini, capolista della lista civica fioranese ‘Ascoltare Risolvere’ che appoggia la corsa a sindaco di Giuseppe Manfredini, risponde ai giovani del centrosinistra, che gli hanno chiesto le scuse dopo le parole dello stesso Gualmini in occasione della presentazione pubblica dei candidati della coalizione di centrodestra. "Durante il mio intervento ho presentato due ragazzi candidati nella nostra lista affermando che noi non li presentavamo come soggetti di una vetrina, ma desideravamo che potessero lavorare ed eventualmente anche sbagliare per poter accumulare una maggiore esperienza politico amministrativa. Tutto qui". Si chiede "a chi dovrei chiedere scusa", Gualmini, aggiungendo che "viviamo una tornata elettorale in cui è lecito pensare ciò che si vuole ed esprimere ciò che si pensa" non senza aggiungere che scusa dovrebbe chiederla, "agli elettori, quanti fanno politica con i forse e i si dice, che sono portinai della maldicenza".

s.f.