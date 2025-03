Guardare una mostra. Ma a ritmo di danza

C’è un ritmo anche nelle fotografie e si può sperimentare un modo diverso di visitare, capire e interpretare una mostra attraverso la gestualità e l’ascolto del proprio corpo, stimolando creatività e benessere. È ciò che propone "Dance Dance Dance", una speciale iniziativa rivolta al pubblico (le iscrizioni sono già aperte) che sabato 8 marzo, alle 11, a Palazzo Santa Margherita, può partecipare gratuitamente al laboratorio proposto nell’ambito della mostra "Passaggi Paesaggi. Fotografia italiana dalle collezioni di Fondazione Ago". Obiettivo: sviluppare le abilità espressive di ciascuno, attivando il movimento attraverso l’immaginazione, la musica e la relazione con le opere d’arte di grandi maestri, come Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Guido Guidi, Olivo Barbieri, Mimmo Jodice e tanti altri, fino a giovani autori emergenti. Sono 114 le immagini in mostra suddivise in quattro sezioni per raccontare altrettante declinazioni dell’idea di paesaggio: urbano, naturale, umano e dell’immaginario.

Il Laboratorio è condotto dalla danzatrice e coreografa Elisa Balugani, accompagnata negli appuntamenti dai musicisti Enrico Pasini e Daniele Rossi. Per partecipare non è necessario essere danzatori o avere particolari competenze, basta avere 18 anni. Per l’attività è consigliato un abbigliamento comodo. Ci si iscrive inviando una mail a edu@fondazioneago.it.

"Sulla scia dell’esperienza dello scorso anno, i laboratori verranno proposti anche nelle prossime mostre – annunciano gli operatori di Ago – nell’ambito dell’impegno sviluppato sul tema del welfare culturale. Partecipare al laboratorio, infatti, consente di sperimentare come influiscono positivamente arti visive, danza e musica sul nostro corpo, di verificare come possono entrare in comunicazione linguaggi artistici differenti e come sia possibile trasformare un gesto quotidiano in danza. Ma ci conferma anche che vivere esperienze di arte favorisce il benessere fisico e mentale". La mostra, curata da Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, è aperta fino al 4 maggio.