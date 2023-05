Guida ubriaco, nei guai dopo un incidente

Si era messo al volante nonostante fosse in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico quasi il triplo del consentito, un automobilista 38enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Pirandello intorno alle 3.30 della notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio. Durante la marcia, infatti, il mezzo condotto dall’uomo si è scontrato con un altro veicolo. Come ricostruito dall’Infortunistica, la Fiat Punto condotta dal 38enne modenese e la Ford Focus guidata da un 45enne residente in un comune della provincia stavano percorrendo la tangenziale in direzione nord quando, giunte all’altezza dell’uscita 10 bis, si sono urtate lateralmente. Sul posto, quindi, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, e hanno sottoposto i due conducenti all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 38enne, con un tasso di poco di poco inferiore a 1,5 grammi per litro.