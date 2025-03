Hamilton autografa il tovagliolo e ringrazia lo staff del Montana

L’esordio, non brillantissimo, di Lewis Hamilton alla guida delle SF-25 in quel di Melborne non sembra aver tolto nulla all’appeal del campionissimo nei confronti del polo delle ‘rosse’. E’ infatti diventata virale l’immagine del ‘tovagliolo autografato’ con cui il campionissimo britannico ha voluto ringraziare la cuoca lo staff del Montana, ristorante fioranese ben noto ai più, collocato non lontano dal circuito della Ferrari.

‘A Rossella. Grazie per il chibo. Buonissimo!’, è la dedica che Hamilton ha scritto, di suo pugno, su un tovagliolo poi postato sui social social del ristorante, presso il quale i vertici della Ferrari e i suoi piloti sono, da sempre, di casa.