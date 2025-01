Hashish e coltello in tasca. Spacciatore finisce in manette

Uno spacciatore colto in flagrante e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo. E’ successo giovedi, quando i militari dell’Arma, in servizio presso il centro cittadino, hanno sorpreso un 44enne di origini marocchine che risulterà poi irregolare sul territorio nazionale, mentre cedeva una dose di hashish ad altro individuo. La perquisizione personale sullo spacciatore ha consentito di sequestrare altre quattro dosi della medesima sostanza – per un peso complessivo di 10 grammi – e 300 euro in contanti. Il soggetto, colto in flagranza di reato e trovato in possesso di un coltello con lama di dimensioni importanti, è stato così tratto in arresto per spaccio e deferito in stato di libertà per il porto illegale dell’arma. Ieri è stato condotto davanti al Tribunale di Modena dove il Giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Sassuolo.